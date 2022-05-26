Российские оккупанты строят третью линию обороны на юге Украины — разведка

26 мая, 00:39
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Митинг против российских оккупантов в Херсоне, 27 апреля 2022 года (Фото:Video Obtained By Reuters via REUTERS)

Митинг против российских оккупантов в Херсоне, 27 апреля 2022 года (Фото:Video Obtained By Reuters via REUTERS)

Российские оккупанты оборудуют на временно захваченных территориях на юге Украины третью линию обороны, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью Крым.Реалии.

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По словам Скибицкого, если на первом этапе враг просто закреплялся возле стратегических объектов, например, гидроэлектростанции в Новой Каховке, то с начала мая оккупанты укрепляют свою оборону.

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"…Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не первая и вторая, а третья линия обороны. И это говорит о том, что [это] оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что РФ хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты… указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", — сказал он.

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Представитель ГУР добавил, что Россия разворачивает на захваченных территориях мощную группировку войск, в том числе за счет их переброски из оккупированного Крыма:

"…По сути [РФ] объединила группировку, которая включает сухопутный, воздушный и морской компонент, поскольку Черноморский флот [РФ] сейчас контролирует Азовское море и ту часть Черного моря, что на территории Крыма, возле районов, которые захватил враг. Создана система управления, система логистического обеспечения, все восстановлено через железную дорогу и воздушный путь. Активно используются захваченные порты, аэродромы в Мелитополе. Это и базирование авиации, и доставка грузов. Таким образом противники закрепляются".

Ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что сейчас главная цель российских оккупантов — попытаться установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с Крымом.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Министерство обороны Украины Херсонская область ГУР Оккупированные территории Война России против Украины

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