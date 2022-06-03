«Им нужна вся Луганская область». Военный эксперт прокомментировал значение битвы за Северодонецк

3 июня, 16:17
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Житель Северодонецка рядом с поврежденным обстрелом жилым домом (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Житель Северодонецка рядом с поврежденным обстрелом жилым домом (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Авторитетный военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде прокомментировал в интервью НВ значение битвы за Северодонецк.

По его словам, с самого начала войны политические цели России преобладали над военными.

«Им очень важно захватить Северодонецк, поскольку им нужна вся Луганская область как некий результат военных действий», — подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что победа в этой битве не принесет перелома в войне, а поражение — не станет концом и поражением во всей войне.

«В целом важно соотносить то, что сейчас происходит на Донбассе, со всем объемом российско-украинской войны. У вас классическая долгая война третьего поколения, похожая на Вторую мировую войну, когда, как вы помните, одни и те же города могли по нескольку раз переходить из одних рук в другие», — считате Рустамзаде.

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Эксперт добавил, что пока ни одна из поставленных российским руководством целей не была достигнута и, по-вилимому, уже не будет достигнута на этом этапе.

Зогласно сообщению Генштаба ВСУ за утро, 3 июня, в центре Северодонецка идут бои.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Северодонецк Российско-украинская война

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