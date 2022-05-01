Россия хочет установить длительный контроль над Херсоном — Минобороны Великобритании 1 мая, 10:07 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать свое продвижение и повысить безопасность своего контроля над Крымом.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.

Видео дня

Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль «невозможным» и четырехмесячный переход с украинской гривны на российский рубль.

«Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе. Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и укрепит безопасность российского контроля над Крымом», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.