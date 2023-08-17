Россия хочет уничтожить взлетно-посадочные полосы для Су-24, чтобы Украина не могла запускать западные ракеты — FT 17 августа, 12:38 Президент Украины Владимир Зеленский оставляет надпись на крылатой ракете SCALP, установленной на Су-24, 6 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Вероятная цель усиления атак России на объекты в тылу Украины — лишить Киева способности запускать западные ракеты дальнего радиуса действия с бомбардировщиков Су-24. Об этом пишет Financial Times.



Издание напоминает, что на этой неделе Россия выпустила по западу Украины 28 ракет, целясь в авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов, которые расположены далеко от линии фронта.

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По словам собеседников FT, Киев и союзники рассматривают эти удары как часть недельных усилий, направленных на то, чтобы разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, которые используются для запуска британских ракет Storm Shadow и их французского аналога SCALP.

Неназванные чиновники заявили, что сейчас Украина пытается быстро перемещать критически важное вооружение и свой квалифицированный персонал, чтобы избежать ударов.

«Украинские пилоты постоянно курсируют между десятками отечественных авиабаз и коммерческих аэропортов», — пишет FT.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после атаки россиян 11 августа заявил, что их удар по Ивано-Франковской области был направлен на военные аэродромы и молодых украинских пилотов, которые вскоре должны поехать на обучение в Европу для освоения истребителей F-16.

Кроме аэродромов, среди приоритетных целей оккупантов он назвал критическую, портовую инфраструктуру и промышленность.