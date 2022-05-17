Планы пропагандистов. Россия пытается привлечь иностранные СМИ для создания фейков о Мариуполе — разведка

17 мая, 15:03
Цей матеріал також доступний українською
Разрушенный Мариуполь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Разрушенный Мариуполь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессор Россия пытается привлечь иностранные СМИ для создания фейков.

Война России против Украины — главные события 17 мая

По информации ведомства, кремлевские пропагандисты решили привлечь в свою деятельность европейских журналистов и мировые СМИ.

Видео дня

"По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении.

Разведка сообщает, что со среды, 18 по субботу, 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя.

По информации ведомства, чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, пропагандисты уже ввезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о «преступлениях» защитников Мариуполя.

https://www.youtube.com/watch?v=fPKCSG5rtjQ

Ведомство сообщило, что так называемый пресс-тур также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с террористом Денисом Пушилиным.

"К участию в "пресс-туре" министерство обороны России пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ", - сказано в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пропаганда Мариуполь Разведка Фейк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X