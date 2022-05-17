Планы пропагандистов. Россия пытается привлечь иностранные СМИ для создания фейков о Мариуполе — разведка 17 мая, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный Мариуполь (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессор Россия пытается привлечь иностранные СМИ для создания фейков.

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По информации ведомства, кремлевские пропагандисты решили привлечь в свою деятельность европейских журналистов и мировые СМИ.

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"По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении.

Разведка сообщает, что со среды, 18 по субботу, 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя.

По информации ведомства, чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, пропагандисты уже ввезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о «преступлениях» защитников Мариуполя.

Ведомство сообщило, что так называемый пресс-тур также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с террористом Денисом Пушилиным.

"К участию в "пресс-туре" министерство обороны России пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ", - сказано в сообщении.

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