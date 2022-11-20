РФ хочет перебросить отведенные из Херсонской области войска на Донбасс, на госгранице есть угроза вооруженных провокаций — сводка Генштаба 20 ноября, 07:33 Украинский военный стреляет из миномета в Запорожской области, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Командование российских войск планирует перебросить в Донецкую и Луганскую области отдельные подразделения, выведенные при отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 20 ноября.

Там рассказали, что мобилизованные, из которых в большинстве своем и состоят эти формирования, «очень возмущены перспективами реализации указанных планов». В Луганской области оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров.

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Также в Генштабе подтвердили результаты огневого поражения скоплений живой силы россиян подразделениями Сил обороны 18 ноября. Речь идет о населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Заря на временно оккупированной территории Запорожской области. Потери россиян составляют более 160 человек ранеными. Также уничтожены около десяти единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

Армия РФ сосредотачивается на сдерживании действий украинских военных, осуществляет инженерное оборудование линии обороны, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов Луганской и Донецкой областей: Белогоровки, Спорного, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещиевки. Россияне нанесли четыре ракетных и один авиаудар, совершили 59 обстрелов из РСЗО.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. В приграничных районах Брянской и Курской областей Россия держит свои подразделения. В Генштабе не исключают, что оккупанты попытаются прибегнуть к вооруженным провокациям на госгранице, а также проникновению диверсионно-разведывательных групп с территорий РФ и Беларуси.

На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском направлениях оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения. На Криворожском и Херсонском — ведут позиционную оборону, совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и открывают огонь по населенным пунктам на правом берегу Днепра.