Ищут новых «добровольцев». Россия хочет отправить на войну против Украины 10 тысяч сотрудников РЖД — Генштаб ВСУ

3 сентября, 20:31
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Россия хочет мобилизовать сотрудников РЖД (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Россия хочет мобилизовать сотрудников РЖД (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

В России планируют отправить на войну против Украины около 10 тысяч сотрудников компании «Российские железные дороги» .

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Государственные компании РФ оповестили о новых нормах подбора "добровольцев" на войну. Так компания РЖД получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тысяч новых кандидатов на краткосрочный контракт», — говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отмечают, что оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Мобилизация Добровольцы Война России против Украины

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