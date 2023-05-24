Оккупанты хотят оправить на войну против Украины курсантов — ЦНС

24 мая, 20:27
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Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты планируют отправить на войну против Украины курсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По данным центра, российские курсанты проходят обучение в боевых условиях в Курской и Брянской областях РФ.

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Пресс-служба уточняет, что стажировка проходит на опорных пунктах подразделений 4-й танковой дивизии в Брянской области и 76-й десантно-штурмовой дивизии в Курской области.

«Данные соединения обеспечивают прикрытие границы с Украиной. В дальнейшем курсантов планируют привлекать к боевым действиям на территории РФ», — говорится в сообщении.

Ранее центр сообщал, что Россия начала вербовать наемников для войны против Украины в Беларуси и Анголе.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ

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