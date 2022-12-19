Оккупанты хотят полностью захватить не только Донбасс, а и Запорожскую область — разведка

19 декабря, 16:40
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Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия хочет продолжить оккупацию Донецкой, Луганской и Запорожской областей и полностью их захватить. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому таблоиду Bild.

По словам Скибицкого, после освобождения Херсона защитниками Украины война вступила в новую фазу. Оккупанты, которые сбежали из Херсона, будут дислоцированы в Запорожской, Луганской и Донецкой областях: «Они считают эти регионы „российской территорией“ и хотят продолжать полностью их оккупировать».

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Представитель ГУР отметил, что российские военные и боевики ЧВК Вагнер сосредоточили атаки вокруг Бахмута Донецкой области, потому что хотят захватить Донецкую область и атаковать Краматорск и Славянск с юга.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале страна-агрессор РФ может пойти в новое наступление.

Позже Американский институт изучения войны предположил, что в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

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Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что РФ готовит вторую волну наступления в 2023 году.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Запорожская область Украинская разведка ГУР Вадим Скибицкий Война России против Украины

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