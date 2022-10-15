Россия хочет ограбить музеи в оккупированном Крыму, называя это «эвакуацией». Минкульт призывает ЮНЕСКО отреагировать 15 октября, 23:58 По данным Генштаба, россияне хотят похитить музейные экспонаты из Крыма (Фото:Daniil Drozdov/flickr)

Министерство культуры и информационной политики призывает ЮНЕСКО и международных партнеров не допустить запланированного Россией похищения музейных экспонатов из Крыма.



Об этом говорится в заявлении Минкульта.

Накануне в Генштабе рассказали, что оккупационные «власти» Крыма выдали «указ», в котором говорится о порядке «эвакуации музеев» — внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию России). Там заявили, что прежде всего россияне хотят вывезти экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

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«Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет пропорционален ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно», — заявили в Минкульте, отметив, что это военное преступление.

Минкульт призывает ЮНЕСКО и всех международных партнеров:

не допустить очередного нарушения международного права страной-агрессором;

отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями;



противодействовать нелегальному трафику культурных ценностей и легализации Россией незаконно присвоенных ценностей под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных Россией территориях, осуществленных после 2013 года.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 2013 год в Крыму было около 1,2 млн единиц музейных предметов. На территории полуострова находились 26 музеев и пять историко-культурных заповедников.

По состоянию на 3 августа 2022 года МКИП зафиксировало 500 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал исключить РФ из ЮНЕСКО. По словам министра культуры и информационной политики Александр Ткаченко, российские военные разграбили почти 40 украинских музеев. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

