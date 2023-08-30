Между Россией и КНДР активно продвигаются переговоры о покупке оружия для войны против Украины — Белый дом 30 августа, 22:45 Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:KCNA via REUTERS)

В США обеспокоены тем, что переговоры о покупке оружия между Россией и Северной Кореей активно продвигаются. Страна-агрессор хочет использовать его в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Reuters.

Кирби отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею пытался убедить Пхеньян продать РФ артиллерийские боеприпасы.



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По его словам, российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, обещая расширить сотрудничество.



По данным разведки США, другая группа чиновников из России посетила Пхеньян после визита Шойгу.



Кибри напомнил, что в прошлом году Северная Корея уже предоставила России пехотные ракеты. С тех пор Кремль и хочет приобрести у КНДР дополнительные боеприпасы.



По соглашению, Россия получит от КНДР боеприпасы, которые оккупанты будут использовать против Украины. Соглашение также может включать сырье, которое поможет российской оборонно-промышленной базе.



«Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не предоставлять и не продавать оружие России», — подчеркнул представитель Белого дома.

19 августа администрация президента США Джо Байдена заявила, что Соединенные Штаты «обеспокоены» возможными последствиями сотрудничества Северной Кореи и России в сфере ракетно-ядерных технологий.

16 августа издание The Washington Post сообщило, что Ким Чен Ын в письме Путину пообещал укреплять отношения с Россией, чтобы их страны могли продолжать «разбивать произвол и гегемонию империалистов».