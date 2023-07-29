Аттестаты российского образца. Кремль планирует усилить интеграцию школ на оккупированных территориях к стандартам РФ — ЦНС 29 июля, 14:29 Школа (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)

Российские оккупанты планируют усилить интеграцию образовательных учреждений на временно захваченных территориях Украины к стандартам системы образования в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра нацсопротивления

ЦНС сообщает, что оккупационная «администрация» на захваченных территориях Запорожской области получила указание от так называемой «Федеральной службы по надзору в сфере образовании и науки РФ» о введении новых стандартов сертификации и аккредитации учреждений школьного образования.

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Предполагается, что до конца 2023 года оккупанты и коллаборационисты «аккредитуют» около 1300 учебных заведений, которые смогут после этого выдавать выпускникам школьные аттестаты российского образца.

По замыслу Кремля, такой шаг позволит привлечь большее количество молодежи с оккупированных территорий Украины к поступлению в российские вузы.

Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты угрожают украинским учителям на временно оккупированных территориях депортацией, если они отказываются сотрудничать с «оккупационными властями». Были зафиксированы случаи обысков в домах учителей, которые не присоединились к работе в оккупированной школе. Россияне делают это, ища доказательства сотрудничества преподавателей с Вооруженными силами Украины.

