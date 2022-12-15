«Где-то за Уралом готовятся новые ресурсы». Залужный рассказал о тактике россиян в Украине 15 декабря, 16:13 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты пытаются добиться в Украине паузы и не дать украинским защитникам нанести новый удар, а сами в это время готовят новые ресурсы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist, опубликованном в четверг, 15 декабря.

По мнению Залужного, у российских оккупантов было ресурсов на три месяца, и сейчас они, не добившись практически никакого результата, «думают о том, как выйти из этой ситуации». Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас ситуация на Донбассе безвыходная для войск страны-агрессора.



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«Скорее всего, они ищут способы прекратить [боевые действия] и добиться паузы любыми путями: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть. Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы накопить ресурсы и подготовить новый потенциал, чтобы они могли продолжить достигать своих целей», — сказал он.

Залужный добавил, что параллельно оккупанты делают все возможное, чтобы не дать защитникам Украины перегруппироваться и нанести удар, и сдерживают их боями вдоль 1500-километровой линии фронта. Такие ожесточенные бои изматывают ВСУ, заявил он.

«Как и во время Второй мировой войны — я в этом не сомневаюсь — скорее всего, где-то за Уралом готовятся новые ресурсы. Готовятся 100%… Боевой потенциал будет очень и очень низким, даже если он [глава генштаба ВС страны-террориста Герасимов] наберет в армию еще миллион человек, чтобы бросать мясо, как это сделал Жуков [советский командир во время Второй мировой войны], это не даст желаемого результата в любом случае», — считает главнокомандующий ВСУ.

По подсчетам Украины, у страны-агрессора есть резерв в 1,2−1,5 млн человек, и сейчас россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат.

«Мобилизация в России сработала. Неправда, что у них настолько большие проблемы, что эти люди не будут воевать. Они будут. Царь велел им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух Чеченских войн — было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему», — также сказал Залужный.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.