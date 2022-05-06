Черная дыра для Путина. Москва хочет аннексировать Донбасс, но не знает как, когда и какой в этом смысл 6 мая, 15:40 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Партия оккупации: Чтобы показать, что Донбасс контролирует Россия, туда приехал Сергей Кириенко (справа), замглавы администрации президента РФ (Фото:DR)

Попытка официально подмять под себя восток Украины приведет Москву к бесконечным санкциям Запада, а сам «освобожденный» регион превратит во всеобъемлющую «черную дыру».

5 мая на въездах в Мариуполь со стороны ОРДЛО одетые в оранжевые жилеты рабочие убрали дорожную табличку с названием города, написанном на украинском и на английском языках, и повесили другую, с одним вариантом — русским.

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А днем ранее на оккупированную россиянами землю Донецкой области прибыла из Москвы важная делегация: Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ, а также Андрей Турчак, секретарь генерального совета кремлевской партии Единая Россия. Они попозировали перед камерами в Донецке вместе с «главой ДНР» Денисом Пушилиным. И в компании с ним же посетили все еще сопротивляющийся агрессору Мариуполь, — районы вне зоны боевых действий: разрушенный завод им. Ильича и морской порт.

В конце визита представители страны-агрессора сфотографировались вместе с боевиками на фоне недавно открытого «центра помощи Единой России».

Многие эксперты на западе и в самой РФ, а также украинская разведка, оценили этот вояж и предшествующие ему события как подготовку к официальному «вхождению» «ЛДНР» в состав государства, управляемого кремлевским диктатором. Ведь одной из озвученных Путиным целей того, что он называет «специальной операцией в Украине», являлось именно «освобождение Донбасса».

На днях посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что у Пентагона есть «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные о том, что Москва попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области примерно в середине мая. Еще Россия планирует создать «народную республику» в Херсоне, которую также аннексирует.

Кириенко, по данным журналистов РБК, сменил прежнего кремлевского куратора «ЛДНР» Дмитрия Козака, — последнего Кремль убрал с глаз подальше.

Мертвый город: Оккупанты пытаются очистить улицы Мариуполя от последствий многодневных обстрелов в преддверии «парада» на 9 мая / Фото: AP

Новый куратор, по словам Сергея Гармаша, украинского журналиста и бывшего участника Трехсторонней контактной группы, ответственен в путинской администрации за внутреннюю политику. Соответственно, его появлением в регионе Москва демонстрирует: «ЛДНР» — ее территория.

«Козак был заточен на переговоры. А так как те неактуальны, то и Козак не нужен. Но злые языки говорят, что есть некое уголовное дело по провалу идеологической обработки Донбасса и Украины. И в этом смысле к [отправленному в отставку бывшему помощнику Путина и идеологу „русской весны“ Владиславу] Суркову и Козаку есть претензии», — пояснил НВ на условиях анонимности российский политтехнолог, ранее работавший с командой Суркова.

«Пока неясно, насколько россияне реально уверены, что будут аннексировать Донбасс. По меньшей мере, им нужно было провести информационно-психологическую кампанию, продемонстрировав, что цель этой „военной спецоперации“ близка», — говорит Гармаш.

Каша в головах

«Жуткая каша в головах у людей», — так описывает настроения, царящие в «ЛНР», живущий в Луганске Сергей Сакадынский. Этот бывший журналист, с которым удалось поговорить НВ, рассказал: та часть местных жителей, которых коснулась принудительная мобилизацию в армию РФ, а также люди, потерявшие из-за войны работу, не верят, что Москва аннексирует регион. Но есть и другая категория луганчан. «Сумасшедшие пенсионеры, конечно, по-прежнему на своей волне: мы победим, завтра будем в РФ. Но это до первой бомбы. Хотя, наверное, всё равно скажут: во всём „омерика“ виновата», — поясняет Сакадынский.

Похоже, «жуткая каша» присутствует и в головах кремлевских бонз. «Аннексия Донбасса и Херсона заведёт ситуацию в тупик, — считает российских политтехнолог, некогда близкий к Суркову. — Если Россия аннексирует какие-то территории, то это станет для Запада поводом не отменять санкций никогда. Возможно, есть какое-то глобальное желание присоединить Донбасс, но как это все реализовать, никто этого уже не понимает».

Главным драйвером аннексии, как полагают источники НВ, служит сам кремлевский тиран.

«Путин стратегически выбрал войну. Значит, ему нужна большая мобилизация русского общества, — считает Константин Батозский, политолог и директор агентства развития Приазовья. — Поэтому он может как объявить о завоевании и присоединении к России Донбасса, так и призвать к тотальной мобилизации, чтобы эти достижения сохранить».

Но на пути путинских планов крепко стоит украинская армия. Ведь для аннексии, уточняет Гармаш, оккупантам нужно выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Только в таком случае можно будет провести референдум о «присоединении» к РФ.

Психологическая атака: Сергей Гармаш, бывший участник Трехсторонней контактной группы, считает разговоры об аннексии РФ Донбасса блефом / Фото: DR

Санкции же Кремль не напугают. «Они уже военные преступники, им уже терять нечего. Это вопрос не санкций, а больше политики для внутренней российской повестки — как оправдать перед матерями гибель их детей-солдат», — говорит Гармаш.

Российский политолог Олег Игнатов заявил НВ, что в Кремле всегда разрабатывают несколько вариантов своих дальнейших действий. И сейчас окончательного решения о «судьбе» Донбасса, полагает он, не принято.

«Скорее всего, часть планов, разработанных наверху, в Кремле, просочилась на средний уровень чиновничьего аппарата, а зачем — в СМИ. Но пока нет полного контроля над Донбассом, присоединение не имеет смысла. А приезд Кириенко — лишь показатель, что Москва продолжает контролировать «ЛДНР», — говорит Игнатов.

Черная дыра

Аннексия Россией ОРДЛО, если таковая случится, не спасет регион от экономического коллапса, считает Батозский. Потому что местная экономика завязана на цепочке «уголь-металл».

Шахты Донбасса разрушены, все угольное хозяйство региона находится в упадке. Железной руды здесь нет — ее привозят с Кривого Рога (Южный ГОК) и с Полтавщины (Полтавский ГОК). «А в Мариуполе метзаводы уничтожены — возобновить там производство тоже нельзя», — уточняет Батозский.

Россияне, по его словам, восемь последних лет контролировали Алчевский и Донецкий меткомбинаты, — и не смогли наладить там производство. Ведь руду и коксующийся уголь нужно везти чуть ли не с Урала. Кроме того, из-за санкций российские металлургические предприятия будут сами еле сводить концы с концами, и аналогичная продукция с оккупированного Донбасса станет для них лишь помехой.

Вторая неразрешимая проблема официально оформленной Кремлем аннексии — массовый выезд людей не только с ранее оккупированных мест, но и со всех захваченных россиянами районов.

Бывший луганчанин Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, опираясь на рассказы оставшихся в ОРДЛО знакомых, рисует неприглядную картину тамошнего быта. Мол, мужчины — основной трудовой ресурс, бегут отсюда, либо живут, как в подполье. На оккупированных землях по нескольку недель не бывает питьевой воды в кранах. Нет работы, часто нет продуктов.

Сакадынский признает, что даже в Луганске жить стало тяжелее — в магазинах заметно сократился ассортимент товаров. Настроения у многих местных невеселые: РФ не хочет проводить у себя мобилизацию, поэтому за счёт жителей Донбасса решают вопросы с пополнением живой силы.

«До начала этой так называемой спецоперации всё было более-менее понятно: большинство — за „республику“, жизнь как-то наладилась, все приспособились к ситуации, — рассказывает луганчанин. — Теперь даже этот уже привычный мир рассыпался и неизвестно, что будет дальше. Многие, наверное, сбежали бы, но тут грамотно захлопнули все ходы и выходы. Границу на замок и всё, никуда не денешься с подводной лодки».

За счет возможной оккупации «новых территорий» решить людскую проблему Кремлю тоже не удастся. К примеру, до войны в украинском Краматорске жило 250 тыс. человек, а сейчас, по данным Донецкой военно-гражданской администрации, в городе остается не более 50 тыс.

Так что новые дорожные знаки на въезде в Мариуполь могут стать лишь картинкой. Как и старательно убираемые оккупантами завалы на разбитых улицах города-мученика. А за этим кое-как подкрашенным «фасадом» останутся страх и пустота.

Тем временем некоторые российские журналисты заговорили о том, что Кремль может перенести «референдум» о «вхождении ЛДНР в состав РФ» аж на 11 сентября, — на так называемый «Единый день голосования в России».

На фоне все более ухудшающейся для оккупантов ситуации на фронте и усилении западной помощи Украине даже такой вариант выглядит слишком оптимистичным.

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