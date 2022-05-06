Черная дыра для Путина. Москва хочет аннексировать Донбасс, но не знает как, когда и какой в этом смысл

6 мая, 15:40
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Партия оккупации: Чтобы показать, что Донбасс контролирует Россия, туда приехал Сергей Кириенко (справа), замглавы администрации президента РФ (Фото:DR)

Партия оккупации: Чтобы показать, что Донбасс контролирует Россия, туда приехал Сергей Кириенко (справа), замглавы администрации президента РФ (Фото:DR)

Автор: Максим Бутченко

Попытка официально подмять под себя восток Украины приведет Москву к бесконечным санкциям Запада, а сам «освобожденный» регион превратит во всеобъемлющую «черную дыру».

5 мая на въездах в Мариуполь со стороны ОРДЛО одетые в оранжевые жилеты рабочие убрали дорожную табличку с названием города, написанном на украинском и на английском языках, и повесили другую, с одним вариантом — русским.

Видео дня

А днем ранее на оккупированную россиянами землю Донецкой области прибыла из Москвы важная делегация: Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ, а также Андрей Турчак, секретарь генерального совета кремлевской партии Единая Россия. Они попозировали перед камерами в Донецке вместе с «главой ДНР» Денисом Пушилиным. И в компании с ним же посетили все еще сопротивляющийся агрессору Мариуполь, — районы вне зоны боевых действий: разрушенный завод им. Ильича и морской порт.

Читайте также:

Оккупанты в Мариуполе, 1 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Ситуация крайне тяжелая». Мариуполь в основном находится под контролем оккупантов — Минобороны Украины

В конце визита представители страны-агрессора сфотографировались вместе с боевиками на фоне недавно открытого «центра помощи Единой России».

Многие эксперты на западе и в самой РФ, а также украинская разведка, оценили этот вояж и предшествующие ему события как подготовку к официальному «вхождению» «ЛДНР» в состав государства, управляемого кремлевским диктатором. Ведь одной из озвученных Путиным целей того, что он называет «специальной операцией в Украине», являлось именно «освобождение Донбасса».

На днях посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что у Пентагона есть «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные о том, что Москва попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области примерно в середине мая. Еще Россия планирует создать «народную республику» в Херсоне, которую также аннексирует.

Кириенко, по данным журналистов РБК, сменил прежнего кремлевского куратора «ЛДНР» Дмитрия Козака, — последнего Кремль убрал с глаз подальше.

Мертвый город: Оккупанты пытаются очистить улицы Мариуполя от последствий многодневных обстрелов в преддверии «парада» на 9 мая (Фото: AP)
Мертвый город: Оккупанты пытаются очистить улицы Мариуполя от последствий многодневных обстрелов в преддверии «парада» на 9 мая / Фото: AP

Новый куратор, по словам Сергея Гармаша, украинского журналиста и бывшего участника Трехсторонней контактной группы, ответственен в путинской администрации за внутреннюю политику. Соответственно, его появлением в регионе Москва демонстрирует: «ЛДНР» — ее территория.

«Козак был заточен на переговоры. А так как те неактуальны, то и Козак не нужен. Но злые языки говорят, что есть некое уголовное дело по провалу идеологической обработки Донбасса и Украины. И в этом смысле к [отправленному в отставку бывшему помощнику Путина и идеологу „русской весны“ Владиславу] Суркову и Козаку есть претензии», — пояснил НВ на условиях анонимности российский политтехнолог, ранее работавший с командой Суркова.

«Пока неясно, насколько россияне реально уверены, что будут аннексировать Донбасс. По меньшей мере, им нужно было провести информационно-психологическую кампанию, продемонстрировав, что цель этой „военной спецоперации“ близка», — говорит Гармаш.

Каша в головах

«Жуткая каша в головах у людей», — так описывает настроения, царящие в «ЛНР», живущий в Луганске Сергей Сакадынский. Этот бывший журналист, с которым удалось поговорить НВ, рассказал: та часть местных жителей, которых коснулась принудительная мобилизацию в армию РФ, а также люди, потерявшие из-за войны работу, не верят, что Москва аннексирует регион. Но есть и другая категория луганчан. «Сумасшедшие пенсионеры, конечно, по-прежнему на своей волне: мы победим, завтра будем в РФ. Но это до первой бомбы. Хотя, наверное, всё равно скажут: во всём „омерика“ виновата», — поясняет Сакадынский.

Похоже, «жуткая каша» присутствует и в головах кремлевских бонз. «Аннексия Донбасса и Херсона заведёт ситуацию в тупик, — считает российских политтехнолог, некогда близкий к Суркову. — Если Россия аннексирует какие-то территории, то это станет для Запада поводом не отменять санкций никогда. Возможно, есть какое-то глобальное желание присоединить Донбасс, но как это все реализовать, никто этого уже не понимает».

Читайте также:

Кирилл Буданов (Фото:Факты ICTV/YouTube) Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая — руководитель ГУР

Главным драйвером аннексии, как полагают источники НВ, служит сам кремлевский тиран.

«Путин стратегически выбрал войну. Значит, ему нужна большая мобилизация русского общества, — считает Константин Батозский, политолог и директор агентства развития Приазовья. — Поэтому он может как объявить о завоевании и присоединении к России Донбасса, так и призвать к тотальной мобилизации, чтобы эти достижения сохранить».

Но на пути путинских планов крепко стоит украинская армия. Ведь для аннексии, уточняет Гармаш, оккупантам нужно выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Только в таком случае можно будет провести референдум о «присоединении» к РФ.

Психологическая атака: Сергей Гармаш, бывший участник Трехсторонней контактной группы, считает разговоры об аннексии РФ Донбасса блефом (Фото: DR)
Психологическая атака: Сергей Гармаш, бывший участник Трехсторонней контактной группы, считает разговоры об аннексии РФ Донбасса блефом / Фото: DR

Санкции же Кремль не напугают. «Они уже военные преступники, им уже терять нечего. Это вопрос не санкций, а больше политики для внутренней российской повестки — как оправдать перед матерями гибель их детей-солдат», — говорит Гармаш.

Российский политолог Олег Игнатов заявил НВ, что в Кремле всегда разрабатывают несколько вариантов своих дальнейших действий. И сейчас окончательного решения о «судьбе» Донбасса, полагает он, не принято.

«Скорее всего, часть планов, разработанных наверху, в Кремле, просочилась на средний уровень чиновничьего аппарата, а зачем — в СМИ. Но пока нет полного контроля над Донбассом, присоединение не имеет смысла. А приезд Кириенко — лишь показатель, что Москва продолжает контролировать «ЛДНР», — говорит Игнатов.

Черная дыра

Аннексия Россией ОРДЛО, если таковая случится, не спасет регион от экономического коллапса, считает Батозский. Потому что местная экономика завязана на цепочке «уголь-металл».

Шахты Донбасса разрушены, все угольное хозяйство региона находится в упадке. Железной руды здесь нет — ее привозят с Кривого Рога (Южный ГОК) и с Полтавщины (Полтавский ГОК). «А в Мариуполе метзаводы уничтожены — возобновить там производство тоже нельзя», — уточняет Батозский.

Россияне, по его словам, восемь последних лет контролировали Алчевский и Донецкий меткомбинаты, — и не смогли наладить там производство. Ведь руду и коксующийся уголь нужно везти чуть ли не с Урала. Кроме того, из-за санкций российские металлургические предприятия будут сами еле сводить концы с концами, и аналогичная продукция с оккупированного Донбасса станет для них лишь помехой.

Вторая неразрешимая проблема официально оформленной Кремлем аннексии — массовый выезд людей не только с ранее оккупированных мест, но и со всех захваченных россиянами районов.

Бывший луганчанин Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, опираясь на рассказы оставшихся в ОРДЛО знакомых, рисует неприглядную картину тамошнего быта. Мол, мужчины — основной трудовой ресурс, бегут отсюда, либо живут, как в подполье. На оккупированных землях по нескольку недель не бывает питьевой воды в кранах. Нет работы, часто нет продуктов.

Сакадынский признает, что даже в Луганске жить стало тяжелее — в магазинах заметно сократился ассортимент товаров. Настроения у многих местных невеселые: РФ не хочет проводить у себя мобилизацию, поэтому за счёт жителей Донбасса решают вопросы с пополнением живой силы.

«До начала этой так называемой спецоперации всё было более-менее понятно: большинство — за „республику“, жизнь как-то наладилась, все приспособились к ситуации, — рассказывает луганчанин. — Теперь даже этот уже привычный мир рассыпался и неизвестно, что будет дальше. Многие, наверное, сбежали бы, но тут грамотно захлопнули все ходы и выходы. Границу на замок и всё, никуда не денешься с подводной лодки».

За счет возможной оккупации «новых территорий» решить людскую проблему Кремлю тоже не удастся. К примеру, до войны в украинском Краматорске жило 250 тыс. человек, а сейчас, по данным Донецкой военно-гражданской администрации, в городе остается не более 50 тыс.

Так что новые дорожные знаки на въезде в Мариуполь могут стать лишь картинкой. Как и старательно убираемые оккупантами завалы на разбитых улицах города-мученика. А за этим кое-как подкрашенным «фасадом» останутся страх и пустота.

Тем временем некоторые российские журналисты заговорили о том, что Кремль может перенести «референдум» о «вхождении ЛДНР в состав РФ» аж на 11 сентября, — на так называемый «Единый день голосования в России».

На фоне все более ухудшающейся для оккупантов ситуации на фронте и усилении западной помощи Украине даже такой вариант выглядит слишком оптимистичным.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс ДНР ЛНР Мариуполь Российская агрессия Кремль Референдум Владислав Сурков Агрессия РФ Псевдореферендум Дмитрий Козак ОРДЛО Оккупация Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X