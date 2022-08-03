Россия готовится усилить ракетные обстрелы Харькова и области — глава ОВА

3 августа, 12:06
В ближайшие дни российские оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В ближайшие дни российские оккупанты усилят ракетные удары по Харькову и области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты готовятся усилить ракетные удары по Харькову и области в ближайшие дни. Жителей просят реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в видеообращении в Facebook.

«У нас есть информация, что в ближайшее время оккупанты усилят ракетные удары по Харькову, районам Харьковской области, поэтому моя просьба максимально четко реагировать на сигналы воздушной тревоги и ракетной опасности, находиться во время таких сигналов в укрытиях», — сказал он.

Видео дня
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https://www.facebook.com/synegubov.oleg/videos/467387911513989

Синегубов также заверил, что украинские силы готовы к попытке повторного наступления оккупантов на Харьков.

«Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов — неудачные. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные постройки и наши оборонные возможности. При попытке пойти вперед врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери», — подчеркнул он.

Оккупанты регулярно обстреливают город. Рано утром 3 августа Россия нанесла очередные удары по Харькову, вероятно, ракетами С-300, с территории Белгорода.

В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Харьковская область Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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