Оккупанты планируют строить дорогу на Арабатской стрелке — Центр нацсопротивления

22 ноября, 00:39
Поделиться:
Уничтоженный российский танк T-72 на юге Украины, Николаевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Уничтоженный российский танк T-72 на юге Украины, Николаевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Российские оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке, чтобы перебрасывать технику на юг Украины. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в понедельник, 21 ноября.

«Учитывая, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, враг строит запасную дорогу через Арабатскую стрелку. Помогает им в этом местный коллаборант Александр Пономарев — бывший глава Стрелковского сельсовета», — сказано в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Крымский мост не заработает полностью до сентября 2023 года — британская разведка
Читайте также:

В Херсонской области идут бои на левом берегу Днепра (Фото:Генштаб) В Херсонской области идут бои на левом берегу Днепра, но говорить об освобождении городов пока рано — депутат

По данным Центра, россияне собираются расширить дорогу или увеличить пропускную способность. Центр призвал жителей временно захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами и по возможности покинуть регион до его освобождения. Центр также напомнил, что коллаборанта Пономарева ожидает наказание в соответствии с уголовным кодексом Украины.

Ранее руководительница пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Радио НВ заявила, что защитников Украины, которые продвигаются вперед на юге, не остановит водная преграда в виде Днепра или наступление зимы.

«Днепр — это достаточно мощная преграда и сейчас выполняет роль линии разграничения между силами обороны и противником. Это довольно существенная преграда, учитывая, что враг, по классике войны, подорвал мосты и таким образом обезопасил себя от продвижения [украинских] войск. Но у нашей стратегии есть решение этого вопроса. Пока целесообразнее держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу, и туда достает наша артиллерия», — сказала она.

https://www.youtube.com/embed/QOv-r_FXyME
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Юг Украины Арабатская стрелка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X