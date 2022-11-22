Оккупанты планируют строить дорогу на Арабатской стрелке — Центр нацсопротивления 22 ноября, 00:39 Уничтоженный российский танк T-72 на юге Украины, Николаевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Российские оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке, чтобы перебрасывать технику на юг Украины. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления в понедельник, 21 ноября.

«Учитывая, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, враг строит запасную дорогу через Арабатскую стрелку. Помогает им в этом местный коллаборант Александр Пономарев — бывший глава Стрелковского сельсовета», — сказано в сообщении.



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По данным Центра, россияне собираются расширить дорогу или увеличить пропускную способность. Центр призвал жителей временно захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами и по возможности покинуть регион до его освобождения. Центр также напомнил, что коллаборанта Пономарева ожидает наказание в соответствии с уголовным кодексом Украины.



Ранее руководительница пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Радио НВ заявила, что защитников Украины, которые продвигаются вперед на юге, не остановит водная преграда в виде Днепра или наступление зимы.

«Днепр — это достаточно мощная преграда и сейчас выполняет роль линии разграничения между силами обороны и противником. Это довольно существенная преграда, учитывая, что враг, по классике войны, подорвал мосты и таким образом обезопасил себя от продвижения [украинских] войск. Но у нашей стратегии есть решение этого вопроса. Пока целесообразнее держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу, и туда достает наша артиллерия», — сказала она.