Кремль готовится провести псевдореферендум о «присоединении» захваченных украинских территорий до середины сентября — Bloomberg

21 июля, 12:57
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремль готовится провести так называемый «референдум» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, «голосование» должно пройти на уже захваченных территориях, а также на территориях, которые Россия планирует оккупировать «в ближайшие недели».

Видео дня

Два собеседника агентства добавили, что цель Кремля — «присоединение» территорий до 15 сентября.

Читайте также:
Для организации псевдореферендума. В Херсоне оккупанты ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов — разведка

Агентство сообщило, что подготовкой руководит первый заместитель главы администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко. Псевдореферендумы должны пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Bloomberg пишет, что если агрессор аннексирует все захваченные территории — он будет контролировать примерно пятую часть Украины, получив наземную связь с Крымом и создав угрозу на ключевых для Украины экспортных маршрутах в Черном море.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8&t=432s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Кремль Оккупант Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иоланта Берк: «Мысленно перенеситесь в то время, когда все проблемы, с которыми вы пытаетесь справиться сегодня, будут решены» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Не зацикливаясь на прошлом. Как создать для себя лучшее будущее
Иоланта Берк
Христо Грозев на MezhyhiryaFest 2021 (Фото:Олег Петрасюк)
«Это красные флаги» /
Почему на переговорах с Украиной присутствуют генералы ГРУ и в чем их опасность — интервью с Христо Грозевым
21 июля, 09:22
Страны
Прежде чем съесть мороженое со сладкими добавками подумайте о калориях (Фото:Kenta Kikuchi/Unsplash)
Убери со стола /
Пять летних продуктов, от которых вы набираете вес
21 июля, 07:33
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X