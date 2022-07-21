Кремль готовится провести псевдореферендум о «присоединении» захваченных украинских территорий до середины сентября — Bloomberg
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Кремль готовится провести так называемый «референдум» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников издания, «голосование» должно пройти на уже захваченных территориях, а также на территориях, которые Россия планирует оккупировать «в ближайшие недели».
Два собеседника агентства добавили, что цель Кремля — «присоединение» территорий до 15 сентября.
Агентство сообщило, что подготовкой руководит первый заместитель главы администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко. Псевдореферендумы должны пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Bloomberg пишет, что если агрессор аннексирует все захваченные территории — он будет контролировать примерно пятую часть Украины, получив наземную связь с Крымом и создав угрозу на ключевых для Украины экспортных маршрутах в Черном море.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.