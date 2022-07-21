Кремль готовится провести псевдореферендум о «присоединении» захваченных украинских территорий до середины сентября — Bloomberg 21 июля, 12:57 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремль готовится провести так называемый «референдум» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, «голосование» должно пройти на уже захваченных территориях, а также на территориях, которые Россия планирует оккупировать «в ближайшие недели».

Видео дня

Два собеседника агентства добавили, что цель Кремля — «присоединение» территорий до 15 сентября.

Агентство сообщило, что подготовкой руководит первый заместитель главы администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко. Псевдореферендумы должны пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Bloomberg пишет, что если агрессор аннексирует все захваченные территории — он будет контролировать примерно пятую часть Украины, получив наземную связь с Крымом и создав угрозу на ключевых для Украины экспортных маршрутах в Черном море.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.