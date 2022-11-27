Россия готовится перебросить свои подразделения из Беларуси на оккупированные территории, ВСУ ударили по оккупантам в районе Сватово — Генштаб

27 ноября, 19:01
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 27 ноября, на 277-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированных и временно занятых территориях Украины, за счет переброски отдельных подразделений с территории Беларуси после получения ими боевых возможностей;
  • враг нанес четыре ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
  • подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства РФ и Беларуси, привлечены к усилению участка государственной границы;
  • на Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий;
  • на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий;
  • оккупанты продолжают нести потери. Больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск;
  • подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находилось около 70 военнослужащих РФ. Число раненых и погибших оккупантов уточняется;
  • подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vZyWxhGJBFWMVfdyTfjMaiLmM568qEfys2yuhzpidChw3sU2n9bCBSTiAjstD17el
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб ВСУ

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