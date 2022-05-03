«Обвинят в биологическом оружии». В приграничных с Украиной областях РФ готовятся к эпидемии холеры — разведка

3 мая, 06:43
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В конце мая — начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям (Фото:t.me/DIUkraine)

В конце мая — начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям (Фото:t.me/DIUkraine)

В приграничных с Украиной областях РФ готовятся к эпидемии холеры. Вероятно, в конце мая — начале июня руководство страны-агрессора может прибегнуть к провокациям, обвинив Украину в «применении биологического оружия».

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Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Там отметили, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление О дополнительных мерах по профилактике холеры.

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Особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарскому краю и оккупированному Крыму. Руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора поручили:

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до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за местами массового скопления людей, а также проинформировать население о мерах по профилактике болезни;

до 1 июня подготовить медучреждения к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

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«Вероятно, в конце мая — начале июня руководство России может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в „применении биологического оружия“», — резюмировала украинская разведка.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Пропаганда Российская агрессия Разведка Фейк Провокации Холера Война России против Украины

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