«Обвинят в биологическом оружии». В приграничных с Украиной областях РФ готовятся к эпидемии холеры — разведка 3 мая, 06:43 Цей матеріал також доступний українською В конце мая — начале июня руководство РФ может прибегнуть к провокациям (Фото:t.me/DIUkraine)

В приграничных с Украиной областях РФ готовятся к эпидемии холеры. Вероятно, в конце мая — начале июня руководство страны-агрессора может прибегнуть к провокациям, обвинив Украину в «применении биологического оружия».

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.



Там отметили, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление О дополнительных мерах по профилактике холеры.

Видео дня

Особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарскому краю и оккупированному Крыму. Руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора поручили:

до 15 мая подготовить лаборатории для проведения исследований на холеру, усилить контроль за местами массового скопления людей, а также проинформировать население о мерах по профилактике болезни;

до 1 июня подготовить медучреждения к проведению противоэпидемических мероприятий и подготовить расчет необходимых для этого препаратов.

«Вероятно, в конце мая — начале июня руководство России может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах. Ответственность за это традиционно попытаются перевести на Украину, обвинив в „применении биологического оружия“», — резюмировала украинская разведка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.