Оккупанты в Луганской области устраняют коллаборантов и готовятся к псевдореферендуму — Гайдай 27 июля, 19:06 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты в Луганской области готовятся к псевдореферендуму: печатают пропагандистские листовки и привлекают агитаторов.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в среду, 27 июля, изданию Бабель.



По словам Гайдая, оккупанты постепенно отстраняют своих марионеток в «органах» на временно захваченных территориях: «У них уже есть четкий план. Я не знаю, что они [россияне] с ними [коллаборантами] сделают: или куда-то отправят, или они исчезнут, или снова якобы украинская ДРГ „сработает“».



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Глава ОВА добавил, что россияне привлекли агитаторов и свозят людей из России, печатают листовки, а также раздают паспорты террористической организации «ЛНР». По его мнению, оккупанты будут раздавать и российские паспорта.



«Им нужна картинка, чтобы показать, что вся Луганская область в рамках административных границ — это „ЛНР“, и что все люди там хотят присоединения к России. Что-что, а пропаганда и раздача документов у них налажены неплохо, в отличие от коммунальных служб и жизнедеятельности области», — сказал Гайдай.

Он напомнил, что огромное количество людей в Луганской области ждут Украину, ненавидят оккупантов и не согласны с ними.

Ранее Сергей Гайдай рассказывал, что российские оккупанты сжигают населенные пункты, которые им не подчиняются, чтобы закрепиться в Луганской области. На окраинах региона продолжаются бои, россияне не прекращают обстрелы.

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