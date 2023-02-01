«Мы готовы». Россия готовится к обострению, чтобы о чем-то отчитаться на 24 февраля — Данилов 1 февраля, 21:40 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Российская армия будет готовиться к обострению, чтобы было о чем отчитаться перед населением на годовщину полномасштабного вторжения в Украину, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Дело в том, что для них (россиян — ред.) какие-то даты выдающиеся. Вы знаете, что ближайшие три недели — это дата 24 февраля, когда они начали эту бессмысленную активную войну против нашего народа», — сказал Данилов.

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По его словам, на эту годовщину им нужно о чем-то отчитываться перед населением, чтобы привлекать в армию. Поэтому сейчас у них большое желание отличиться какими-то победами до 24 февраля.

«Именно об этом мы говорим с учетом того, что они то к столетию создания СССР, 22 декабря, собирались что-то делать, то к дате Путина на 7 октября собирались что-то делать. У них постоянно есть даты, которые для них выдающиеся. Но даты проходят, а решения тех вопросов, которые они хотели бы решить, нет», — добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что, по информации разведок, «мы понимаем, что россияне будут готовиться к обострению».

«Хватит ли у них сил? Я могу сказать, что та 321 тысяча, которую они призвали, уже на фронте и наши военные их перемалывают, часть сейчас на полигонах. Мы отслеживаем ситуацию и готовы к любому развитию событий», — подчеркнул Данилов.

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