Спецслужбы РФ могут готовить теракты против собственного населения — разведка 20 октября, 12:28 Российские спецслужбы могут готовить теракты против своего населения (Фото:currenttime.tv)

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что в России предположительно готовят теракты против собственного населения.



Согласно сообщению ГУР МОУ, военкоматы на территории России распространяют «памятки» для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения.

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Якобы «диверсанты» раскладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи.

«Эта „страшилка“ — зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения. Вероятно, российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины», — говорится в сообщении.

Фото: ГУР МОУ

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что с начала войны армия России не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью. Все действия оккупантов были предсказуемыми.

