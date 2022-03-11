Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС — ГУР

11 марта, 13:52
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Кремлевский режим пытается шантажировать мировое сообщество техногенной катастрофой (Фото:НВ)

Кремлевский режим пытается шантажировать мировое сообщество техногенной катастрофой (Фото:НВ)

Глава кремлевского режима Владимир Путин приказал организовать теракт на захваченной российскими войсками Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом в пятницу, 11 марта, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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«Планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются переложить на Украину. В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности», — говорится в сообщении.

Несмотря на критическую ситуацию, РФ отказалась предоставить доступ к станции украинским ремонтникам, пустив туда лишь «белорусских специалистов», среди которых под видом атомщиков «заходят также российские диверсанты для организации теракта».

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«Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые „доказательства“ в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдавать их за „диверсантов“, убитых в зоне ЧАЭС… Не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины», — подчеркнули в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/268431225468305&show_text=true&width=500
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия АЭС Чернобыль ЧАЭС Теракт Война России против Украины

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