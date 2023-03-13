Россия может готовить ракетный удар: в ОК Юг назвали признаки 13 марта, 14:19 В ОК Юг рассказали, какие признаки свидетельствуют о том, что РФ готовится к ракетному удару (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По информации ОК Юг, есть признаки того, что Россия готовится к новому ракетному удару по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Сейчас на боевом дежурстве находятся три ракетоносителя… Это в общей сумме залп может достигать 20 Калибров. Сейчас наблюдается также активность вражеской авиации. Как правило, это признаки того, что готовится ракетный удар», — отметила она.

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По словам Гуменюк, необходимо внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Она добавила, что подводный носитель выпускает ракеты очень быстро и несколько скрыто от системы противовоздушной обороны, поэтому реагирование на сигналы воздушной тревоги должно быть очень оперативным.

Ранее в ОК Юг сообщали, что угроза ракетного удара чрезвычайно высока.

