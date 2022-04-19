Оккупанты готовят «псевдореферендумы» на юге Украины — разведка

19 апреля, 20:24
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Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Video obtained by REUTERS)

Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Video obtained by REUTERS)

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Российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

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По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке на улице Горького, 5а.

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«Местные жители уверены — реального голосования проводить не будут, кроме показательных участков, организованных в качестве „картинки“ для российских СМИ. „Голосование“ оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении „гуманитарной помощи“. Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации», — рассказали в ГУР.

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Также «референдум» по «избранию» так называемого мэра и присоединения к оккупированному Россией Крыму готовится в Снигиревке Николаевской области. Жителей призывают прийти на участки в назначенное время. В ГУР заявили, что псевдореферендум организовывают пророссийски настроенные глава местного совета татьяна Мезина и экс-глава Александр Ларченко.

Во временно захваченной Снегуровке Запорожской области россияне начали перепись людей пенсионного возраста. Оккупанты утверждают, что до 1 сентября установят свою администрацию, откроют российские почтовые отделения и запустят мобильную связь и интернет-услуги от российских провайдеров, а также введут в оборот рубли. Также появляется информация о начале оформления паспортов страны-агрессора.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295027096142051

Ранее украинцы в захваченном Херсоне и других городах области не раз выходили на митинги против российских оккупантов. Такие митинги россияне разгоняют силой.

На временно захваченных территориях российские оккупанты минируют местность, занимаются мародерством и грабежом, похищают мирных жителей, в частности, активистов, журналистов и представителей местной власти, блокируют или крадут украинские гуманитарные грузы и пытаются распространять свою пропаганду.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Запорожская область Херсонская область Николаевская область Псевдореферендум ГУР Оккупированные территории Война России против Украины

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