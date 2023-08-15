Украина не имеет отношения. Данилов прокомментировал информацию о возможной провокации на Курской АЭС 15 августа, 22:39 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Украина не имеет никакого отношения к возможной провокации страны-агрессора России на Курской атомной электростанции.

Об этом во вторник, 15 августа, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты такими новостями пугают свое население, чтобы те не начинали «думать головой».

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Данилов считает, что властям РФ с каждым днем все труднее контролировать свое население.

«Я не знаю, какими надо быть больными для того, чтобы делать провокации на своей атомной станции», — подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Украина не исключает любого хода событий, но к этому она не имеет отношения.

«Мы не убиваем их детей, в отличие от них. Если есть атаки наших ВСУ, то это исключительно объекты военного назначения», — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также напомнил, что Украина не атакует никакие гражданские объекты, такие как: школы, больницы и детские сады.

15 августа Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты планируют провокацию на Курской Атомной электростанции и готовят эвакуацию местного населения.

По данным подполья, в Курской области РФ продолжается подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС.