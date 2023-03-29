Россия готовит провокации на белорусско-украинской границе — перехват 29 марта, 18:42 Украинско-белорусская граница (Фото:Радио свобода)

Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговора двух российских военнослужащих, где один из них заявляет, что Россия пытается устроить провокации на украинско-белорусской границе.

В частности, россиянин рассказывает, что находится в одном из белорусских городов. «Здесь тоже мутки мутят. Ездят на провокации», — сообщает он.

Российский военнослужащий объясняет, что таким образом они провоцируют украинцев, «чтобы они, якобы, на Беларусь напали. Нас тысячи полторы здесь приехало».

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А его собеседник в это время воюет на Донецком направлении и ожидает, что подразделение товарища перекинут на помощь именно сюда. Однако тот опровергает: «опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Беларуси уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границу с Польшей переехали. Возле Польши».

«Такие действия свидетельствуют о том, что Россия не прекращает попыток втянуть Беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами», — сообщает СБУ.

12 марта командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что угроза нападения российских оккупантов с территории Беларуси остается низкой, украинские пограничники и ВСУ контролируют ситуацию на границе с республикой.