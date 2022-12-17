Интервью НВ с Алексеем Арестовичем. Путин не может быть доволен Суровикиным. Кого РФ готовит за Уралом для последнего большого удара зимой 17 декабря, 13:14 Эксклюзив НВ Алексей Арестович (Фото:ОП)

У диктатора Владимира Путина нет оснований быть довольным командующим войсками РФ в Украине Сергеем Суровикиным из-за отсутствия не только стратегических, но и оперативных побед, считает советник Офиса президента Алексей Арестович.

Однако Россия готовится к последнему большому удару, который произойдет зимой, убежден он.

Как готовят 200 тысяч военных за Уралом и будет ли Путин давить на узурпатора Александра Лукашенко для участия в наземной операции, Арестович рассказал в интервью Радио НВ.

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— Киев выдержал одну из самых больших атак с начала полномасштабного вторжения. Как вы это оцениваете, остаются ли цели теми же? Им важнее всего отключить именно Киев?

— Можно сказать, что и Киев, но кое-что новое было в этих ударах.

Первое новое — это то, что использовали меньшее в два раза количество крылатых ракет воздушного базирования — 38 против обычных 70 залпов. Большой акцент был на Калибре, который с морских носителей запускается — 22 штуки. И были удары ракетами средней дальности, которыми россияне пытались бить по командным пунктам ПВО и войскам радиотехнической разведки, которые именно и видят пуски, взлет российских самолетов.

О чем это может свидетельствовать? Это свидетельствует о том, что ракеты воздушного базирования все же постепенно заканчиваются. С другой стороны, это свидетельствует о том, что Калибры они производят. И, как говорило Главное управление разведки, до 40 штук в квартал они могут произвести новые. Они скапливаются, а затем стреляют.

Но по поводу воздушного базирования я вижу уменьшение возможностей российских сил.

Почему они бьют? Бьют они потому, что верят в две вещи. Вся история России доказывает для них, что, если сосредоточиться на какой-то цели и бить туда 300 лет подряд в одну точку, то обычно срабатывает. Вторая вещь — когда [эта тактика] срабатывает, вознаграждение превосходит все потери.

Особенно это закрепилось по результатам Великой Отечественной войны (по-ихнему, а по-нашему — событиям на Восточном фронте во время Второй мировой). И они реализуют это в войне с Украиной: они бьют, бьют, бьют, почти не меняя приемов и средств, в одну и ту же цель, не считаясь с потерями — ни финансовыми, ни человеческими, ни техническими.

Ни одна нормальная страна мира никогда бы не использовала стратегический запас ракет на одни и те же пуски по одним и тем же целям, которые практически не дают желаемого результата. Но они верят, что все же разрушат нашу электросеть и мы будем здесь страдать, чего, безусловно, не получится.

Потому что кроме веры в эти две вещи и наличия технических возможностей должно быть главное, что всегда было в Российской империи и Советского Союза, — превосходящая мощь: человеческая, техническая, оружейная, и так далее. В современной России нет такой мощи.

Украинская электросеть создавалась для того, чтобы выдержать удары мегатонными бомбами во время полноценной войны с НАТО еще в советское время. И уничтожить ее Калибрами, Х-101 практически невозможно, поэтому это заранее бессмысленная политика.

Они не могут себе позволить проиграть эту войну, по их мнению. Это означает политическую, а может, и физическую смерть тех, кто устроил эту войну. В России народ не прощает царям проигранных войн. Они будут бессмысленно поступать так же, пока не закончатся физически. Я думаю, что это будет раньше, чем мы все ожидаем.

— По вашему мнению, чего здесь больше: надежды, что мы капитулируем или начнем просить о переговорах или того, чтобы было над чем злорадствовать российским пропагандистам на телевидении?