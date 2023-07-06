Россия формирует новые части и подразделения в Центральном и Южном военных округах — Генштаб

6 июля, 00:04
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Алексей Громов (Фото:скриншот видео Ukrinform TV/Youtube)

Алексей Громов (Фото:скриншот видео Ukrinform TV/Youtube)

Страна-агрессор Россия формирует новые воинские части и подразделения в центральном и южном военных округах. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в интервью Укринформу.

По словам Громова, оккупанты могут использовать их как «стратегический резерв».

«Сейчас нам известно о формировании противником новых воинских частей и подразделений в составе 25-й общевойсковой армии центрального военного округа и 40-го армейского корпуса южного военного округа», — сказал он.

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Генерал добавил, что в состав 25-й армии будут входить мотострелковая дивизия, две мотострелковых и одна танковая бригады, а в состав 40-го армейского корпуса — мотострелковая дивизия и бригада. По его мнению, страна-террорист может подготовить их не раньше начала 2024 года и перебросить для участия в полномасштабной войне против Украины в зависимости от «уровня готовности».

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Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что страна-агрессор Россия сосредоточила только на Лиманско-Купянском и Бахмутском направлениях более 180 тысяч оккупантов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 231 700 оккупантов, из них 670 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Российская агрессия Российская армия Агрессия РФ Резерв Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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