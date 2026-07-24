Зеленский заявил, что Россия готовит мобилизацию осенью: Путин хочет расширить войну

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о том, что Россия готовит новую волну мобилизации осенью.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении в пятницу, 24 июля.

По словам президента, в настоящее время российская армия теряет на фронте больше военнослужащих, чем успевает набирать. В то же время Кремль не отказывается от планов по усилению боевых действий.

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«Путин собирается расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах. У нас есть информация от разведки, что Россия готовит на осень значительную мобилизацию», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна действовать на опережение и укреплять свою оборону на всех направлениях.

«Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших дальнобойных санкциях, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над усилением международной поддержки и мер, призванных сдержать российскую агрессию и приблизить справедливый мир.

23 июля Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу между Украиной, США и Россией необходимо провести до осени.

«Я считаю, нужно настойчиво над этим работать. Если бы это зависело от нас, она была бы уже в июле. Но не всё зависит от нас», — сказал президент.

18 июля Центр противодействия дезинформации сообщил, что осенью Россия планирует мобилизовать более 500 тысяч человек для восполнения потерь и возможного открытия нового направления фронта. Часть мобилизованных планируют отправлять на фронт уже через две недели после призыва для восполнения потерь на востоке, тогда как остальных будут готовить около месяца для возможного открытия нового направления боевых действий.

1 июня в Telegram-канале депутата Госдумы РФ Андрея Гурулёва появилась публикация, в которой говорилось, что Кремль готовит новую мобилизацию на осень, поскольку россияне оказались в тупике на фронте.

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Сам Гурулев вскоре заявил, что его Telegram-канал «украли» и что «тексты оттуда распространяются врагами». В то же время его публикация от 1 июня до сих пор не удалена.