«Капля правды на тонну лжи». Россия готовит новую порцию пропаганды, чтобы разжечь внутриполитические ссоры — ГУР

2 августа, 19:50
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Отрывок из российского пропагандистского видео о Германии (Фото:Spravdi/Telegram)

Отрывок из российского пропагандистского видео о Германии (Фото:Spravdi/Telegram)

В России политтехнологи подготовили новую дезинформационную кампанию, чтобы на международном уровне дискредитировать Украину и разжечь внутриполитические конфликты.

Об этом в среду, 2 августа, сообщило Главное управление разведки в Telegram.

Россияне для распространения пропаганды среди целевых аудиторий Германии, Франции, Израиля и США готовят такие темы:

Видео дня

  • Африканцы: «Франция, убирайся», Добро пожаловать, Россия,

  • Тихоокеанские танцы Макрона на граблях,

  • Экономику Германии ожидает обвал,

  • Кризис уже пришел в каждый дом,

  • Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа.

В то же время в украинском информационном пространстве оккупанты готовят публикации:

  • Кто взятки берет, а кто на фронт идет,

  • Политический спарринг: когда начнется бой?

  • Тушите свет — выборов не будет,

  • Так военное или мирное время?

В ГУР отметили, что политтехнологи РФ действуют по принципу «капля правды на тонну лжи». При этом, россияне пытаются выявлять и актуализировать имеющиеся проблемы и чувствительные вопросы, включая те, которые касаются западных союзников Украины.

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ГУР добавило, что цель этих материалов одна: убедить украинцев и их союзников отказаться от сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть «более важные» проблемы".

26 июля российская служба Радио Свобода сообщила, что в сети распространяется пропагандистская «немецкая реклама» про «нациста» президента Украины Владимира Зеленского, которое на самом деле сняли россияне.

В титрах видео россияне написали, что Германия потратила на помощь для Украины более 22 миллиардов евро. Титры завершаются словами: «Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Израиль Пропаганда Германия Франция Российская пропаганда Война России против Украины

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