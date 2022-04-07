Оккупанты обстреливают Попасную и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Новотошковского 7 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины (Фото:Операция Объединенных сил)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для подготовки наступательной операции на востоке Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврическом направлениях.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков и совершают артиллерийские обстрелы.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель — нанесение огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

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