«Полностью подготовиться невозможно». Интервью с главой военной администрации о Славянске в ожидании эскалации войны 5 апреля, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Вадим Лях (Фото:s-plus.tv)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждает о приближении ключевой фазы войны — наступлении РФ на восток и юг Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс. А в Генштабе Вооруженных сил сообщают, что российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Славянска.



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Что происходит в городе и как готовятся к атаке России, Радио НВ узнавало у главы военно-гражданской администрации Славянска Вадима Ляха.

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— Действительно ли сейчас городу угрожает самая большая опасность? Какая ситуация в Славянске?

— Приоритетом сейчас является Донецкая область и, соответственно, Славянск и Краматорск; ожесточенные бои под Изюмом; участившиеся ночные обстрелы городов — все это, конечно же, повлияло на жизнь города.

До этого, в сравнении с другими городами, она была спокойная — довоенные привычки еще присутствовали у людей: можно было спокойно общаться друг с другом, ходить на рынок, работали все коммунальные службы. Но ночной обстрел, заявление руководителя военной администрации Павла Кириленко, а также заявления руководителей общин немножко всколыхнули людей в том, что нужно эвакуироваться.

Сегодня основная проблема — напряженная обстановка на ЖД вокзалах всех городов, потому что люди большим потоком хотят выехать из города за пределы области.

— Согласно сообщению Генштаба, в направлении Славянска существует попытка врага возобновить наступательные действия. Как вы можете отреагировать?

— Об этом я знаю также из сообщения Генштаба, официальных источников. По линии Изюма пока ни о каких продвижениях я не знаю. Ситуация постоянно напряженная: делаются по несколько атак в день, но они успешно отбиваются Вооруженными силами Украины.

— Сколько человек остается в городе? Можно ли увезти всех?

— Первый поток выехал еще с началом военных действий в Украине 24 [февраля]. Потом произошло небольшое успокоение, ну а сейчас понятно, что желающих очень много. От четырех до пяти поездов в день идет через Славянск и Краматорск. Сейчас пытаемся увеличить количество поездов и транспорта, чтобы вывезти [людей] за пределы области, но сегодня больше тысячи человек находятся на ЖД вокзале. Это не только жители Славянска, а и приехавшие сюда с других направлений, потому что продолжается эвакуация с Северодонецка, Лисичанска. Поэтому напряженная ситуация есть сейчас именно с эвакуацией.

За последнее время, я не беру [во внимание] последние два дня, порядка 80 тысяч уже выехало с Донецкой области и Луганской области.

— Вы остаетесь в городе?

— Да, конечно.

— Чем еще, кроме эвакуации, сейчас занимаются местные власти?

— Наша часть Донецкой области имела возможность посмотреть и научиться на примере других городов, которые попали в сложную ситуацию раньше, — таких как Мариуполь, Изюм, Северодонецк. Это дало возможность подготовиться: сделать запасы продовольствия, гуманитарной помощи, накопить определенные ресурсы, организовать бомбоубежища. Поэтому, конечно же, мы готовились. Но полностью подготовиться невозможно, поэтому и были призывы, чтобы как можно больше людей выехало, чтобы здесь остались именно те, кто поддерживает жизнь города: коммунальщики, часть чиновников. Задача городской власти — это хранить мирное население; задача Вооруженных сил — не подпустить врага к границам города, чтобы не работала артиллерия. Пока что это удается. Надеюсь, что так и будет, и все будет хорошо.

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