РФ готовит очередной массированный удар по Украине: когда и может ли применить Орешник — Мусиенко

17 января, 17:28
Google Читайте NV в Google
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс, которая может быть прототипом ракет Рубеж и Орешник, из Архангельской области РФ, 29 октября 2024 года (Фото: Минобороны РФ / Handout via REUTERS)

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс, которая может быть прототипом ракет Рубеж и Орешник, из Архангельской области РФ, 29 октября 2024 года (Фото: Минобороны РФ / Handout via REUTERS)

Автор: Татьяна Иванская

Военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко рассказал в эфире Radio NV о подготовке врага к очередному массированному удару по Украине и вероятности применения Орешника.

Александр Мусиенко

Александр Мусиенко

Военнослужащий Сил ТрО

Россия готовится, у них сейчас есть снаряженные самолеты стратегической авиации Ту-95, так же они могут осуществить обстрел Калибрами, но тут погодные условия могут влиять: если будут штормы — то вряд ли. Но стратегическая авиация готовится, готовится так же баллистика, дроны.

Реклама

Читайте также:
Провели разведку в девяти областях. Россия рассматривает варианты удара по подстанциям украинских АЭС — ГУР

Существует серьезная вероятность того, что противник готовится применить из Капустиного Яра межконтинентальную баллистическую ракету Орешник.

Когда это все может произойти?

Теги:   Радио NV Война России против Украины ракета Орешник Ту-95 Калибр

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies