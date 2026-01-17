Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс, которая может быть прототипом ракет Рубеж и Орешник, из Архангельской области РФ, 29 октября 2024 года (Фото: Минобороны РФ / Handout via REUTERS)

Военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко рассказал в эфире Radio NV о подготовке врага к очередному массированному удару по Украине и вероятности применения Орешника .

Александр Мусиенко Военнослужащий Сил ТрО

Россия готовится, у них сейчас есть снаряженные самолеты стратегической авиации Ту-95, так же они могут осуществить обстрел Калибрами, но тут погодные условия могут влиять: если будут штормы — то вряд ли. Но стратегическая авиация готовится, готовится так же баллистика, дроны.

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Существует серьезная вероятность того, что противник готовится применить из Капустиного Яра межконтинентальную баллистическую ракету Орешник.

Когда это все может произойти?