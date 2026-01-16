«Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами по ракетам для ПВО, по системам, которые так необходимы нам. Поставки недостаточно. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали», — сказал глава государства в традиционном вечернем обращении в пятницу, 16 января.

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Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги и помогать тем, кто в этом нуждается.

По его данным, министерство внутренних дел разворачивает большее количество Пунктов Несокрушимости. В то же время правительство работает с энергокомпаниями и партнерами, чтобы было больше оборудования и резервов.

«Но ключевое — чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не завершаются. И именно потому, что давления мало, россияне все это делают. Мы должны это изменить», — подчеркнул президент Украины.

16 января Зеленский заявил, что Украина получила от партнеров «серьезный пакет» вооружения с ракетами для систем противовоздушной обороны.

15 января газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что Россия намеренно наносит удары по Украине в сильный мороз.

По данным NYT, удары направлены на то, чтобы подорвать моральный дух населения и оказать давление на правительство, чтобы оно пошло на уступки в мирных переговорах, организованных администрацией президента США Дональда Трампа.

Служба безопасности Украины заявила, что с начала отопительного сезона в стране РФ нанесла 256 ударов ракетами и дронами по украинским энергообъектам и системе теплоснабжения. Такие атаки являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, подчеркнули в СБУ.