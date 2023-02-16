Мероприятия в России по случаю годовщины войны являются подготовкой к мобилизации — разведка

16 февраля, 13:32
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Владимир Путин (Фото:Sergey Guneev via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sergey Guneev via REUTERS)

В украинской разведке напомнили, что на следующей неделе в РФ запланирован ряд официальных мероприятий. Кремль таким образом подпитывает пропаганду накануне новой волны мобилизации, отметили в ведомстве.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, официальными мероприятиями РФ планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все якобы идет по плану и российские военные «защищают» свою страну от всего Запада и НАТО.

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«В частности, эта пропагандистская активность это подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, видимо, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и задавали бы качество вопросы. Возможно, и до этого также дойдет», — сказал Юсов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=uvWN5ES0_UQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Мобилизация Разведка Война России против Украины

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