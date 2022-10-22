Россияне готовят Херсон к уличным боям — Генштаб 22 октября, 07:50 Херсон оставила значительную часть населения (Фото:РИА Новости / Telegram)

По информации Генштаба ВСУ, враг готовит Херсон к уличным боям.

Об этом сообщается в утренней сводке в субботу, 22 октября.

По имеющейся информации, Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.

Видео дня

По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

Также в Генштабе подтвердили сообщение о том, что в Энергодаре российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.