Россияне готовят Херсон к уличным боям — Генштаб

22 октября, 07:50
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Херсон оставила значительную часть населения (Фото:РИА Новости / Telegram)

Херсон оставила значительную часть населения (Фото:РИА Новости / Telegram)

По информации Генштаба ВСУ, враг готовит Херсон к уличным боям.

Об этом сообщается в утренней сводке в субботу, 22 октября.

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По имеющейся информации, Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.

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По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

Также в Генштабе подтвердили сообщение о том, что в Энергодаре российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) деоккупация

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