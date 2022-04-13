Все с боевым опытом. Россия отправила в Украину батальон из 400 «добровольцев» — Генштаб 13 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает перебрасывать в Украину так называемых «добровольцев» (Фото:Генштаб)

Оккупанты продолжают перебрасывание в Украину так называемых «добровольцев» для участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт.

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Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.



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