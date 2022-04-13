Все с боевым опытом. Россия отправила в Украину батальон из 400 «добровольцев» — Генштаб
Россия продолжает перебрасывать в Украину так называемых «добровольцев» (Фото:Генштаб)
Оккупанты продолжают перебрасывание в Украину так называемых «добровольцев» для участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Генштаб.
По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт.
Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
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