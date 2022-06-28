РФ готовит ДРГ из числа белорусских силовиков — Минобороны

28 июня, 15:21
Александр Лукашенко также позволяет РФ наносить удары по Украине с территории Беларуси (Фото:president.gov.by)

Александр Лукашенко также позволяет РФ наносить удары по Украине с территории Беларуси (Фото:president.gov.by)

Российское военное командование готовит для подрывной деятельности против Украины ДРГ из числа военнослужащих режима Александра Лукашенко.

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Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил во время брифинга во вторник, 28 июня, спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

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«Мы пока что не фиксируем формирования какой-то наступательной российской группировки на территории этой страны. Тем не менее, мы внимательно следим за ситуацией. Также наша разведка сообщает нам о том, что по состоянию на сегодня фиксируются факты подготовки российскими силами на территории этой части диверсионно-разведывательных групп из числа военнослужащих Республики Беларусь», — рассказал он.

Видео дня

Мотузяник также добавил, что, помимо этого, угроза ракетных ударов РФ с территории Беларуси также все еще сохраняется.

https://www.youtube.com/embed/zBG9LZe44C4
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Диверсионные группы Диверсант Война России против Украины ДРГ

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