Россия готовилась захватить всю Украину. В Тростянце найдены важные документы оккупантов — ГБР 11 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською В ГБР сообщили, что в Тростянце найдены важные документы оккупантов (Фото:ГБР)

Сотрудники Государственного бюро расследований нашли в Тростянце, Сумской области важные документы российских военных.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

«Следователи ГБР нашли важные документы военных РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и вовлечена в материалы дела», — сказал он.

Видео дня

В ведомстве заявили, что в ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских.

Зафиксировано не менее 34 фактов незаконного лишения свободы и пыток мирных граждан. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.

Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двоих детей.

В ходе работы работники ГБР обезвредили несколько взрывоопасных предметов и передали на нужды ВСУ обнаруженные неиспользованные оружие и боеприпасы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.