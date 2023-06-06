«Прикрыли себе соломинкой задницу». Журналист рассказал о «странном совпадении», которое касается подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня, 19:11 NV Премиум Дамба Каховской ГЭС (Фото:screen grab taken from a video obtained by Reuters/via REUTERS)

Российский журналист Тимур Олевский в эфире Radio NV проанализировал, что РФ получила, когда взорвала Каховскую ГЭС, и рассказал о странном совпадении — изменении российского законодательства за неделю до катастрофы.



Что Кремль получает от этой ситуации, я представить себе не могу. Потому что ни военные эксперты Украины, которым в общем у меня нет оснований не доверять, ни любые другие эксперты не могут объяснить военного значения такого подрыва из-за того, что те места, которые сейчас затоплены, а по сути отравлены водой… А она отравлена, потому что тонны мазута, потому что пыль, грязь и удобрения, сметаемые с полей, все это летит в Днепр и в лиман, и в море… Умирают флора и фауна.

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Но самое главное, что те места, которые сейчас затопляются, не выглядят как места главного удара украинской армии во время наступления, который можно остановить потоком воды. Тем более, что там, насколько мы с вами понимаем, находятся передовые линии российской же обороны на левом берегу Днепра, то есть смывают сами себя. Это важный момент, поэтому военной логики этого преступления нет.

Инфографика: NV

Есть нюанс. Заключается он в том, что когда мы с вами говорим «теракт», возможно, наши слушатели предполагают, что это было физически сегодня. Что кто-то пришел и решил: вот, подложили тонну взрывчатки и взорвали ее по «красной ракете».

Но так может оказаться в конечном счете, что этот теракт — результат длящегося теракта, а не злонамеренного желания именно сегодня ночью ее взорвать. Потому что сама война, логика укрепления российской армии на Каховке и происходящие действия последних месяцев приводили к постоянному, планомерному разрушению технических сооружений плотины и ослаблению ее конструкции.

Могло быть все что угодно: очередное попадание, неаккуратное обращение с заранее заложенной взрывчаткой или просто обрушение конструкций из-за усталости материала. Водохранилище было максимально наполнено и, соответственно, в какой-то момент это рано или поздно могло рухнуть.

Этого мы сейчас не знаем, поэтому я предлагаю не спешить с оценками — был взрыв или не взрыв.

Но точно предлагаю обратить внимание на одну вещь. 30 мая в России правительство приняло очень важное постановление. Это постановление, которое отменяет действие некоторых федеральных законов о безопасности на гидротехнических сооружениях. Сегодня у нас 6 июня, неделю назад в Российской Федерации приняли бумагу, которая предписывает: до сентября 2028 года не расследовать происшествия и всевозможные чрезвычайные ситуации, возникшие на гидротехнических сооружениях.

[Очень странное совпадение]. Абсолютно.

Более того, еще описано то, что до сентября следующего года предписано не выдавать общественным организациям, которые в России имеют право писать запросы о состоянии дамб и плотин, об их состоянии на оккупированных территориях. Это все касается только оккупированных территорий, не всей России.

Можно предположить две вещи. Что 30 мая, когда правительство публиковало этот указ, уже вступивший в силу в момент опубликования, они знали, что состояние дамбы такое, что она вот-вот рухнет и никого не предупредили. Или они знали, что готовится взрыв.

Есть, правда, еще одна логика: они просто понимали, что не контролируют ситуацию, а Российская Федерация так устроена, что Следственному комитету все равно, за что сажать людей. Они получают премию за посаженных, а не за раскрытие преступлений. И чиновники глядя на все, что происходит в Украине, понимают, что с них спросят, если что-то случится просто потому, что могут. И для того, чтобы прикрыть себе соломинкой задницу, они приняли это постановление, понимая, что вот-вот где-нибудь что-то лопнет. Логика может быть и такая, и такая.

Но принятие закона о нерасследовании таких ужасных ситуаций как случилась на Каховке, а через семь дней обрушение плотины в результате взрыва или всего, чего я вам выше сказал, явно не совпадение. А если совпадение, то просто какое-то невероятное везение российского правительства. Мы в такие вещи не верим. Это им теперь придется доказывать, что они имели в виду что-то другое.

Теперь о последствиях. Знаете, в этой войне очень много символических действий, совершаемых Россией, против жизни людей, — такое вот антидобро, которое совершает Путин и его Вооруженные силы, люди, которые принимают решения об этих действиях. Очень много зла, убийств. Буча — один из главных символов преступлений войны. Это все преступления против человечности или человечества, против людей. Символические преступления против людей, которые, конечно, расставляют точки над «i» в этой войне.

А это преступление, оно же преступление не против людей, а против планеты вообще-то, в широком смысле этого слова, буквально.

И если говорить о глобальных последствиях. Понятно, очень практичные люди, которые сидят в больших кабинетах на высоких холмах, наверное, воспримут это как очередной [инцидент], пометят себе на карте какие-то галочки и примут к сведению.

Но для людей, которые живут на планете Земля… Мне интересно, что сейчас Грета Тунберг думает, вот прямо серьезно. А представляете, сколько миллионов последователей у Греты Тунберг? Люди на Земле, глядя на это, конечно, понимают, что происходят чудовищные вещи в отношении уже не просто украинцев, а прямо каждого человека на Земле.

Я думаю, что последствия в конечном счете будут именно такие, какое ощущение создает эта ситуация.

Даже если бы мы с вами сейчас абстрагировались и понимали, что, условно говоря, жителям Сомали, Мали и Китая — это в общем все не важно, то жителям всех стран регионов Черноморского бассейна это точно важно. Хотя бы потому, что вода придет в море. А территория, на которой находится Каховская ГЭС, вся прилегающая к ней, поменяет климат. Там появятся пустыни и болота, там появятся новые паразиты, новые опасные комары, новый клещ, новое еще что-то.

Наводнение такого масштаба, обрушение плотины такого масштаба — это событие, которое попадает на первые полосы газет в любой стране, независимо от того, находится она в Европе, в Америке или в Австралии, как бы далеко она ни была от того места, где это происходит. Я бы с этой точки зрения смотрел на это все.