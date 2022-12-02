«Есть готовность к сделке». РФ готова уйти с Запорожской АЭС в обмен на гарантии транзита нефти и газа по территории Украины — СМИ 2 декабря, 14:47 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область, сообщает Meduza со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника издания, план Москвы заключается в том, чтобы передать Запорожскую АЭС под контроль Украины или МАГАТЭ. Об этом также заявил еще один источник, близкий к правительству РФ.

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Российские власти публично отвергали возможность вывода войск с Запорожской АЭС.

5 октября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал «указ» о переходе станции в собственность России и создании федерального унитарного предприятия «Запорожская АЭС».

При этом МАГАТЭ продолжает выступать за создание зоны безопасности вокруг АЭС и ведет переговоры об этом с обеими странами. 2 декабря глава организации Рафаэль Гроссии заявил, что решение, которое обеспечит безопасность станции, «может быть найдено до конца года».

По словам источников Meduza, в обмен на вывод войск с АЭС российские власти якобы рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. Также утверждается, что в Кремле и российском правительстве «есть готовность к сделке».

«Качать и продавать (нефть и газ — ред.) очень важно для российского бюджета», — сказал анонимный источник издания.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в переписке с Meduza отверг возможность такой «сделки» по Запорожской АЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

