Пытается обвинить ВСУ. Россия фабрикует «доказательства» удара по пленным азовцам в Еленовке — AP 4 августа, 10:17 РФ фабрикует доказательства удара по пленным азовцам в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия работает над фабрикацией доказательств удара по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке Донецкой области, чтобы возложить вину на ВСУ, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.



Представители разведки США определили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы возложить ответственность за удар на Украину.

Один из чиновников, который не был уполномочен давать публичные комментарии, на условиях анонимности заявил, что согласно засекреченным разведданным, что представители РФ могут подбрасывать боеприпасы из высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS в качестве «доказательств» того, что для удара использовались системы, предоставленные США Украине.

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Россия примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге смогут попасть в колонию в Еленовке.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В то же время, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, причиной гибели украинских бойцов стал взрыв внутри колонии, организованный боевиками ЧВК Вагнера.

Инфографика: НВ

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



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