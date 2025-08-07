Последствия удара РФ по Днепропетровской области в ночь на 7 августа (Фото: ГСЧС/Телеграм)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия ежедневно сбрасывает на Украину около 200 управляемых авиабомб .

Об этом он написал в Telegram, реагируя на удар РФ в ночь на четверг, 7 августа.

«Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором в одиночку, и важно, что Украине помогают. Важно и то, что ни одна украинская община не остается наедине со своими проблемами — всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения», — отметил глава государства.

Он также отметил, что российская логистика и нефтепереработка «справедливо получает ответы» от Украины.

7 августа в Днепропетровской ОГА сообщали о масштабной атаке шахедами на регион. В Днепре есть многочисленные разрушения, четыре человека пострадали. Также под ударом оказались Павлоград и Кривой Рог, возникли пожары.

По данным Воздушных сил, минувшей ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 89 российских беспилотников на севере, востоке и в центре страны.