Массовые и очень сложные. Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на Украину — СБУ
Кибератака (Фото:Sora Shimazaki/Pexels)
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на украинские государственные ресурсы и объекты критической инфраструктуры.
Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Independent.
Малюк подчеркнул, что Украина сейчас противостоит врагу не только на поле боя, но и в киберпространстве.
В 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак, в 2021 году – около 2 тысяч. Но после вторжения их зафиксировали более 4500, отметил глава ведомства.
По словам Малюка, речь идет о разных типах атак. Иногда они действительно массовые, иногда – очень сложные.
«Сейчас Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак каждый день. Цели у них разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Но мы успешно противодействуем врагу и в киберпространстве», — подытожил глава СБУ.