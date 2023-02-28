Массовые и очень сложные. Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на Украину — СБУ

28 февраля, 10:43
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Кибератака (Фото:Sora Shimazaki/Pexels)

Кибератака (Фото:Sora Shimazaki/Pexels)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на украинские государственные ресурсы и объекты критической инфраструктуры.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Independent.

Малюк подчеркнул, что Украина сейчас противостоит врагу не только на поле боя, но и в киберпространстве.

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В 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак, в 2021 году – около 2 тысяч. Но после вторжения их зафиксировали более 4500, отметил глава ведомства.

По словам Малюка, речь идет о разных типах атак. Иногда они действительно массовые, иногда – очень сложные.

«Сейчас Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак каждый день. Цели у них разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Но мы успешно противодействуем врагу и в киберпространстве», — подытожил глава СБУ.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Кибератаки Война России против Украины Василий Малюк

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