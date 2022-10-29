Россия вывозит раненых оккупантов в Воронеж, в Белгородской области полностью заполнены больницы — Генштаб 29 октября, 07:11 Российские оккупанты и коллаборанты депортируют жителей Херсона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия вынуждена на автобусах эвакуировать раненых оккупантов в Воронеж, в частности из-за полностью заполненных больниц в Белгородской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В соседний город россияне вывозят раненых военных также в связи с нестабильной работой санитарной авиации и неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области.

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В Бериславе Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные помещения, рассказали в Генштабе. Они продолжают «эвакуацию» из временно оккупированного региона, в частности больниц. Россияне вывозят все оборудование и медикаменты.

«Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами», — говорится в сводке.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что во время депортации возле Херсона россияне дали местным жителям два дня на выселение из домов. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет превратить Херсонскую область в «зону отчуждения» и призвал мир отреагировать. В частности, по его словам, РФ уничтожает систему здравоохранения на захваченных территориях. Также Зеленский назвал слухи о бегстве российских оккупантов из Херсона информационной атакой.