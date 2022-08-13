«Враг выжигает землю». Россияне до сих пор не могут захватить последние километры Луганской области — Гайдай 13 августа, 10:45 Последствия ударов РФ по населенным пунктам Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Телеграм)

Российская армия пытается атаковать Бахмут (Донецкая область) со стороны Попасной (Луганская область), однако не может преодолеть сопротивление украинских сил на последних свободных территориях региона.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщив об очередном бое между ВСУ и российскими оккупантами вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ (Луганская область).

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«Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров, — написал Гайдай утром 13 августа. — Трудно сосчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганской области за последние месяц-полтора оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу».

По словам главы ОВА, 12 августа россияне попытались атаковать позиции ВСУ в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но разведка боем завершилась очередным отступлением. Оккупанты также пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута. «Около десяти раз захватчики бросались в разведку, впрочем, украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили врага, который продвигался по этим направлениям», — рассказал Гайдай.

По его словам, за сутки возле девяти населенных пунктов Луганской области россияне нанесли авиаудары.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки подразделения противника пытались продвинуться наступательными и штурмовыми действиями в направлениях Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка. На направлении Спирное — Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спирного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцевого. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцевого, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское — Бахмут, Видродження — Вершина, Углегорская ТЭС — Зайцево, успеха не имел, отошел.



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