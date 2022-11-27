Россия еще не сильно ослаблена войной против Украины — министр обороны Эстонии 27 ноября, 16:23 Ханно Певкур (Фото:Фредрик Сандберг /TT News Agency/via REUTERS)

Вооруженные силы России на данный момент критически не ослаблены, несмотря на девять месяцев полномасштабной войны против Украины.



Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает европейская служба Радио Свобода.

«Давайте будем честными: российские военно-морские и военно-воздушные силы более-менее столь же велики, как и до войны», — заявил министр.

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Он отметил, что хотя российские сухопутные войска действительно понесли значительные потери, но РФ «рано или поздно» сможет восстановить их и даже выйти на довоенный уровень.



«У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России уменьшилась или угроза для НАТО уменьшилась», — подытожил Певкур.

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