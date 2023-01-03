РФ обязательно продолжит: 7−10 января возможен новый удар ракетами и дронами — прогноз эксперта 3 января, 14:58 Эксклюзив NV Ночная охота. Украинские мобильные группы ищут иранские дроны, чтобы их обезвредить (Фото:civil_defense_squad via Instagram)

Стоит ли ожидать новых массированных ударов по городам Украины и насколько они эффективны, рассказал Александр Коваленко из группы Информационное сопротивление.

Силы противовоздушной обороны за прошедшие двое суток сбили 100% дронов, которыми РФ пыталась атаковать территорию Украины. Всего было уничтожено 84 вражеских беспилотника, уточнил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. «Таких результатов мы не достигали еще никогда», — добавил он. Но российские «дроновые» атаки, как предупредил президент Владимир Зеленский, будут продолжаться.

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К каким последствиям они приведут и когда у неприятеля закончится это оружие? Об этом НВ поговорил с Александром Коваленко, военным экспертом группы Информационное сопротивление.

— Россияне несколько изменяют тактику. Во-первых, они очень много усилий направляют в Киев. Почему? И действительно ли это эффективно?

— Обстрел, который они устроили накануне Нового года, когда использовали 20 ракет, — это ресурс накопления боекомплекта, который мы можем наблюдать уже не первый раз. Ресурс накопления — примерно 5−7 ракет в сутки. Но мы видим, насколько низок эффект от этих обстрелов.

Многие эффективность обстрела рассчитывают исключительно на процент ракет, которые смогли прорвать ПВО и уничтожить тот или иной объект. К примеру, если было 100 ракет и ПВО уничтожило 90, то эффективность прорыва якобы 10%. Но это не так. Есть много факторов, влияющих на расчет именно этого процента. К примеру, в Одессе ракета Х-59 еще в начале вторжения уничтожила объект «стратегического значения» — местную уборную на пляже. Итак, факт прорыва ПВО есть? Е. А эффект от попадания — нулевой: разве что отдыхающие в будущем будут из-за этого грустными.

Поэтому эффективность удара, который произошел накануне Нового года, менее 5%.

— С чем это связано? Наше ПВО научилось сбивать или помогла техника партнеров?

— Мы увеличиваем эффективность нашей ПВО за счет международной поддержки: получили новые образцы вооружения, отрабатываем новые алгоритмы противодействия. Все это комбинированно имеет влияние на то, насколько эффективно мы можем уничтожать их ракеты и фактически блокировать ракетные удары. Через некоторое время этот процент эффективности будет только расти, потому что мы будем увеличивать составляющую высокотехнологичных и высокотехнических зенитных ракетных комплексов всех типов: как малого, среднего, так и большого радиуса действия.

— Две ночи подряд на Киев шли массированные атаки дронами-шахедами, с нескольких сторон заходившими на город. Что враг пытался сделать?