РФ обязательно продолжит: 7−10 января возможен новый удар ракетами и дронами — прогноз эксперта

3 января, 14:58
Эксклюзив NV
Поделиться:
Ночная охота. Украинские мобильные группы ищут иранские дроны, чтобы их обезвредить (Фото:civil_defense_squad via Instagram)

Ночная охота. Украинские мобильные группы ищут иранские дроны, чтобы их обезвредить (Фото:civil_defense_squad via Instagram)

Автор: Максим Бутченко

Стоит ли ожидать новых массированных ударов по городам Украины и насколько они эффективны, рассказал Александр Коваленко из группы Информационное сопротивление.

Силы противовоздушной обороны за прошедшие двое суток сбили 100% дронов, которыми РФ пыталась атаковать территорию Украины. Всего было уничтожено 84 вражеских беспилотника, уточнил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. «Таких результатов мы не достигали еще никогда», — добавил он. Но российские «дроновые» атаки, как предупредил президент Владимир Зеленский, будут продолжаться.

Видео дня

К каким последствиям они приведут и когда у неприятеля закончится это оружие? Об этом НВ поговорил с Александром Коваленко, военным экспертом группы Информационное сопротивление.

— Россияне несколько изменяют тактику. Во-первых, они очень много усилий направляют в Киев. Почему? И действительно ли это эффективно?

— Обстрел, который они устроили накануне Нового года, когда использовали 20 ракет, — это ресурс накопления боекомплекта, который мы можем наблюдать уже не первый раз. Ресурс накопления — примерно 5−7 ракет в сутки. Но мы видим, насколько низок эффект от этих обстрелов.

Многие эффективность обстрела рассчитывают исключительно на процент ракет, которые смогли прорвать ПВО и уничтожить тот или иной объект. К примеру, если было 100 ракет и ПВО уничтожило 90, то эффективность прорыва якобы 10%. Но это не так. Есть много факторов, влияющих на расчет именно этого процента. К примеру, в Одессе ракета Х-59 еще в начале вторжения уничтожила объект «стратегического значения» — местную уборную на пляже. Итак, факт прорыва ПВО есть? Е. А эффект от попадания — нулевой: разве что отдыхающие в будущем будут из-за этого грустными.

Поэтому эффективность удара, который произошел накануне Нового года, менее 5%.

— С чем это связано? Наше ПВО научилось сбивать или помогла техника партнеров?

Читайте также:

Остатки неразорвавшихся российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne) Массированные удары по Украине. У России осталось ракет на две с половиной атаки, с боеприпасами тоже будет катастрофа — Буданов

— Мы увеличиваем эффективность нашей ПВО за счет международной поддержки: получили новые образцы вооружения, отрабатываем новые алгоритмы противодействия. Все это комбинированно имеет влияние на то, насколько эффективно мы можем уничтожать их ракеты и фактически блокировать ракетные удары. Через некоторое время этот процент эффективности будет только расти, потому что мы будем увеличивать составляющую высокотехнологичных и высокотехнических зенитных ракетных комплексов всех типов: как малого, среднего, так и большого радиуса действия.

— Две ночи подряд на Киев шли массированные атаки дронами-шахедами, с нескольких сторон заходившими на город. Что враг пытался сделать?

Теги:   Дроны ракетный обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X