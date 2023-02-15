Россия экономит ракеты, а авиацию пытается применять дистанционно — Воздушные силы 15 февраля, 14:22 Истребительная авиация или стратегическая авиация РФ наносит удары, не входя в зону поражения ПВО Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российская оккупационная армия в основном применяет авиацию дистанционно, а свои самолеты периодически перемещает между аэродромами.



Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Мы видим, что пораженными целями, прежде всего, становятся ударные вертолеты противника, а также штурмовики и бомбардировщики. Истребительная авиация или стратегическая авиация наносит удары, не входя в зону поражения нашей ПВО», — сказал он.

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По его словам, у армии РФ уже нет достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов критической инфраструктуры Украины.

«Все считают ракеты. Да, ну, нет у противника достаточного количества ракет, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, а именно объекты энергетического сектора, с такой интенсивностью, как они это делали в ноябре — в октябре», — добавил Игнат.

Он подчеркнул, что нехватка ракет привела к увеличению интервалов обстрелов украинской территории, и уже понятно, что России не удалось достичь цели и устроить полный блэкаут в Украине.